Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que depara a tu signo hoy, domingo 10 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Es posible que las cosas no salgan como planeabas, pero no te desanimes: si mantienes una actitud positiva, la vida te recompensará con algo mejor. En el trabajo, procura no asumir riesgos innecesarios y, si te llaman desde un número desconocido, es preferible no contestar. Virgo, hoy en el trabajo algún plan podría desviarse, pero mantén el ánimo alto: si te mantienes optimista, surgirán alternativas mejores. Evita riesgos innecesarios y céntrate en lo seguro; si recibes una llamada de un número desconocido, no respondas para evitar contratiempos. Hoy, Virgo, tu calma y franqueza suavizan el amor. Si estás en pareja, una charla breve fortalece el vínculo; si estás soltero, alguien confiable se acerca. Mayor sintonía con Tauro: comparten ritmo, pragmatismo y cuidado. Busca planes simples y detalles concretos; con Tauro, las promesas se vuelven hechos. Virgo es analítico, observador y práctico; valora el orden y la eficiencia. Su atención al detalle lo hace confiable y constante. Puede ser perfeccionista y crítico, pero también humilde y servicial. Busca mejorar su entorno y prefiere la claridad antes que el drama. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Virgo, mantén el optimismo ante los imprevistos; algo mejor puede surgir de ellos. En el trabajo, elige la prudencia y evita riesgos innecesarios hoy. Si te llama un número desconocido, no contestes y protege tu paz.