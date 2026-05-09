La inestabilidad meteorológica vuelve a ganar fuerza en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), activó avisos amarillos por lluvias intensas, tormentas, granizo y fuertes rachas de viento en varias comunidades autónomas del norte peninsular. Según la previsión oficial, las precipitaciones podrán superar “los 15 litros por metro cuadrado en una hora”, mientras que en la Ibérica zaragozana podrían caer “más de 20 litros por metro cuadrado en una hora”. La situación está provocada por “el posicionamiento de una borrasca al oeste de la península”, un fenómeno que dejará cielos cubiertos, tormentas y un ambiente más frío de lo habitual para esta época del año. La Aemet prevé que los chubascos se intensifiquen especialmente desde las horas centrales del día. Las tormentas afectarán amplias zonas del centro y norte peninsular y podrán ir acompañadas de “granizo ocasional que podrá ser fuerte en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica”. En Castilla y León, los avisos se concentran en Burgos, Palencia y Soria. En el País Vasco, las provincias más afectadas serán Vizcaya y Álava. También habrá precipitaciones intensas en Cantabria, Navarra y La Rioja. El sábado la situación empeorará con precipitaciones “casi generalizadas”, tormentas y posibilidad de granizo en numerosos puntos del país. La Aemet activó avisos amarillos en once comunidades autónomas por el avance de esta situación de inestabilidad. Además de las lluvias y tormentas, la borrasca dejará temperaturas más bajas de lo habitual para mayo. El portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, explicó que habrá “un ambiente fresco para la época del año”, especialmente en el oeste, centro y sur peninsular. En ciudades como Burgos y Ávila las máximas rondarán apenas los 14 y 15 grados durante el domingo. Madrid se moverá entre los 16 y 17 grados, mientras que en el norte peninsular el frío será todavía más acusado. La inestabilidad también provocará nevadas en áreas de montaña por encima de los “1800-2000 metros”. A esto se sumarán nieblas matinales, calima en Baleares y viento moderado con rachas fuertes en zonas montañosas y del suroeste. La Aemet advirtió que las precipitaciones más persistentes podrían registrarse en el Cantábrico, el alto Ebro, Castilla y León, Andalucía occidental y áreas del Sistema Central. En regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia también se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. En Alicante incluso “no se descarta granizo”. Andalucía tendrá precipitaciones “moderadas generalizadas, localmente fuertes, acompañadas de tormentas y sin descartar granizo”. Mientras tanto, en Baleares se esperan lluvias acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión. La Aemet adelantó que la situación de inestabilidad continuará durante buena parte de la próxima semana. Las lluvias serán más frecuentes en el norte y oeste peninsular, aunque también podrían extenderse a otras zonas del país. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el área mediterránea, aunque el ambiente seguirá siendo más frío de lo normal para esta época del año en gran parte de España.