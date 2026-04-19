La inestabilidad atmosférica marcará la jornada de este domingo en gran parte de la península. La AEMET ha advertido sobre la formación de una fuerte tormenta que afectará especialmente al cuadrante nordeste. Se esperan fenómenos adversos como granizo y ráfagas de viento de gran intensidad. A pesar de las precipitaciones, el termómetro seguirá marcando valores inusualmente altos para la época. Esta combinación de calor y borrasca generará un ambiente bochornoso en varias provincias del país. El riesgo por lluvias intensas se mantendrá activo durante las próximas horas. El mapa de las precipitaciones se concentra principalmente en el norte y el nordeste peninsular. La fuerte tormenta descargará con especial virulencia en el valle del Ebro y Navarra. Las provincias del país situadas en el sistema Ibérico también sufrirán el impacto de estas nubes de evolución. Se prevén lluvias intensas acompañadas de granizo en el norte de Burgos y los Pirineos. El Cantábrico y la cordillera Cantábrica no se librarán de la inestabilidad vespertina. La AEMET señala que estos chubascos podrían ser localmente muy fuertes en puntos del interior. Además de las lluvias, las provincias del país orientales verán cielos cubiertos por la tarde. El sistema central y la serranía de Cuenca podrían registrar tormentas más aisladas. La fuerte tormenta avanzará desde las montañas hacia los valles colindantes con gran rapidez. La alerta se centra en la llegada de una fuerte tormenta que podría generar daños materiales. Se han activado avisos por lluvias intensas en Álava, donde el agua caerá con fuerza. Las zonas de alerta incluyen también a La Rioja y Aragón por riesgo de tormentas severas. Las ráfagas de viento serán otro factor de riesgo importante durante toda la jornada. En Canarias, la alerta se debe a rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife. El Estrecho también registrará vientos de Levante moderados con intervalos de gran intensidad. Es vital seguir las actualizaciones de la AEMET ante el riesgo de granizada súbita. La fuerte tormenta vendrá precedida de un aumento térmico notable en Galicia y el Cantábrico. Mantener la vigilancia en las provincias del país bajo aviso es fundamental para evitar incidentes. En Galicia y Asturias, las nubes darán paso a claros antes de la fuerte tormenta de tarde. Cantabria y el País Vasco verán un ascenso de temperaturas y posibles lluvias intensas. Navarra y La Rioja esperan los fenómenos más adversos con granizo y vientos muy fuertes. Castilla y León y Madrid tendrán nubosidad de evolución, sin descartar alguna fuerte tormenta aislada. En el sur, Andalucía y Murcia disfrutarán de cielos despejados, pero con calima persistente. Las provincias del país canario superarán los 30 grados, alcanzando puntualmente los 34 en Gran Canaria. Cataluña y la Comunidad Valenciana tendrán cielos poco nubosos, salvo en zonas de montaña. En Baleares, el tiempo será estable, contrastando con la borrasca que afecta al norte peninsular. La alerta por calor y tormentas definirá el cierre de esta semana en toda España.