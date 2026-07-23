En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 23 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 241,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del 164,39091 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin Cash está aumentando, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado hacia las criptomonedas.

Bitcoin Cash ha mostrado un desempeño desfavorable: en la última semana registró una variación del -3.96% y en el último año acumula un -59.12%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, que fue del 34.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.