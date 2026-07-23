En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 23 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.147,21 euros, cifra que refleja una variación del -2,62% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que ambos activos están creciendo en valor y su entorno económico es favorable.

La cotización de Ethereum mostró en la última semana un avance del 1.91%, señal de un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación de -42.71%, lo que implica una rentabilidad anual negativa y evidencia la persistencia de un entorno volátil para el activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de la última semana de Ethereum es del 23.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 54.44%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.