En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 23 de julio de 2026 en España es de 73.691,87 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,24%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 2 en relación a -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, ambos han incrementado su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un leve avance del 0.77%, lo que indica un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -36.24%. Esta evolución evidencia una alta volatilidad, con rendimiento reciente positivo pero rentabilidad anual claramente negativa. Para quienes mantuvieron posiciones durante el período anual, el resultado neto habría sido una pérdida significativa pese al alivio observado en la semana.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 21.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.49%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.