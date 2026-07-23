Oficial | Aeropuertos de Madrid y Barcelona le prohibirán el ingreso y salida a latinoamericanos al país por este formulario de ETIAS. Fuente:IA.

Los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat reforzarán los controles migratorios una vez que entre en vigor el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). A partir de ese momento, los ciudadanos de países que deban tramitar este permiso no podrán ingresar ni abordar vuelos hacia España sin contar con la autorización aprobada.

La medida forma parte del nuevo sistema de seguridad de la Unión Europea y afectará a los viajeros exentos de visa que necesiten el ETIAS para ingresar al espacio Schengen. Las autoridades verificarán la autorización antes del embarque y, en caso de no contar con ella, el pasajero podrá ser rechazado por la aerolínea o impedido de ingresar al país.

¿Qué es el permiso ETIAS y quiénes deberán presentarlo?

El ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) no es una visa, sino un permiso electrónico obligatorio para ciudadanos de países que actualmente pueden ingresar al espacio Schengen sin necesidad de un visado de corta duración.

El trámite se realizará de manera online antes del viaje . El solicitante deberá completar un formulario con datos personales, información del pasaporte, detalles del viaje y responder preguntas relacionadas con seguridad y antecedentes. Una vez aprobado, el permiso quedará vinculado electrónicamente al pasaporte.

Entre los países latinoamericanos cuyos ciudadanos necesitarán tramitar el ETIAS para ingresar a España y al resto del espacio Schengen se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, Panamá, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre otros que mantienen acuerdos de exención de visa con la Unión Europea.

¿Qué ocurrirá si un viajero no completa el formulario obligatorio?

Las autoridades europeas informaron que las aerolíneas deberán comprobar que los pasajeros cuenten con un ETIAS válido antes de permitir el embarque hacia cualquier país del espacio Schengen. En caso de no disponer de la autorización, el pasajero podrá ser rechazado antes de subir al avión.

Del mismo modo, quienes lleguen a los aeropuertos de Madrid o Barcelona sin una autorización válida podrán enfrentar la denegación de entrada por parte de las autoridades migratorias, salvo que exista alguna excepción contemplada por la normativa europea.

El ETIAS tendrá una validez de hasta tres años o hasta el vencimiento del pasaporte asociado, lo que ocurra primero. Durante ese período permitirá realizar múltiples viajes de corta duración, siempre que cada estancia no supere los 90 días dentro de un período de 180 días. El objetivo del sistema consiste en reforzar los controles fronterizos y agilizar la identificación de viajeros antes de su llegada a la Unión Europea.