En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 23 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,26 euros, cifra que refleja una variación del -3,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en esta criptomoneda.

En la última semana, la cotización de Ripple avanzó un 1.29%, lo que sugiere un leve impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -53.3%, reflejando una rentabilidad negativa significativa y una tendencia bajista prolongada. En conjunto, estos datos indican alta volatilidad y que la recuperación reciente aún no compensa las pérdidas anuales.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 27.92 %, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.19 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.