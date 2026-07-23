Este jueves, 23 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 52,92 euros. El valor de apertura refleja una variación del -118,11101 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
La evolución del precio del Litecoin y el euro muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esta tendencia indica un crecimiento continuado en el valor de ambos activos, lo que podría reflejar un aumento en la demanda o un fortalecimiento del mercado en general.
Litecoin ha mostrado una evolución dispar: en la última semana su cotización subió 2.43%, sugiriendo un repunte de corto plazo, mientras que en el último año la variación fue del -52.84%, reflejando una rentabilidad acumulada negativa y un entorno de alta volatilidad.
¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?
La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, que se sitúa en 28.62%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 51.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.