En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 23 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 52,92 euros. El valor de apertura refleja una variación del -118,11101 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La evolución del precio del Litecoin y el euro muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esta tendencia indica un crecimiento continuado en el valor de ambos activos, lo que podría reflejar un aumento en la demanda o un fortalecimiento del mercado en general.

Litecoin ha mostrado una evolución dispar: en la última semana su cotización subió 2.43%, sugiriendo un repunte de corto plazo, mientras que en el último año la variación fue del -52.84%, reflejando una rentabilidad acumulada negativa y un entorno de alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, que se sitúa en 28.62%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 51.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.