Nueva ley de alquileres | El Gobierno busca aprobar la ley que prorrogará los contratos hasta dos años. Fuente: IA.

El Gobierno mantiene el objetivo de aprobar el próximo 28 de julio un nuevo decreto ley de vivienda y confía en alcanzar un acuerdo con la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque las negociaciones enfrentan un obstáculo de peso: la reforma de la Ley del Suelo incluida en el texto. Mientras el Ejecutivo insiste en que la propuesta permitirá desbloquear proyectos urbanísticos y ampliar la oferta de viviendas, Podemos exige retirar ese apartado para continuar las conversaciones.

Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que las conversaciones avanzan de forma positiva y aseguran que el decreto recogerá medidas impulsadas por distintas fuerzas políticas durante la legislatura. La intención del Ejecutivo consiste en lograr un respaldo transversal que permita sacar adelante una de las principales reformas en materia de vivienda antes del receso parlamentario.

¿Por qué la reforma de la Ley del Suelo genera tanto rechazo?

La principal resistencia proviene de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, calificó la modificación como una “línea roja” y afirmó que abriría la puerta a una mayor especulación inmobiliaria y a nuevos “pelotazos urbanísticos”. La dirigente reclamó al PSOE retirar ese apartado del decreto si pretende avanzar en una negociación con su formación e invitó al resto de partidos de izquierda a respaldar esa postura.

¿Por qué la reforma de la Ley del Suelo genera tanto rechazo?

Desde Sumar minimizaron las diferencias. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, uno de los negociadores del espacio político junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que este tipo de discrepancias forman parte de cualquier negociación parlamentaria. Según explicó, todos los grupos plantearán cambios al texto hasta alcanzar una versión consensuada.

La reforma de la Ley del Suelo no es una iniciativa nueva. PSOE y PNV intentaron impulsarla anteriormente para agilizar la aprobación de planes urbanísticos y evitar bloqueos administrativos. Sin embargo, la propuesta fracasó en el Congreso durante 2025 al no reunir los apoyos suficientes para iniciar su tramitación parlamentaria.

¿Qué medidas incluirá el nuevo decreto de vivienda?

El Ministerio de Vivienda plantea dividir el decreto en dos grandes bloques. El primero estará orientado a contener el precio de los alquileres, ofrecer mayor estabilidad a los contratos y combatir prácticas fraudulentas dentro del mercado del alquiler.

¿Qué medidas incluirá el nuevo decreto de vivienda?

Entre las iniciativas previstas aparecen la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de determinados contratos, la obligatoriedad de formalizar los alquileres por escrito y nuevas bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

El segundo bloque estará destinado a incrementar la oferta de vivienda asequible. Para ello, el Gobierno propone elevar el IVA aplicado a las viviendas de uso turístico y aprobar medidas de simplificación administrativa que faciliten la construcción y puesta en el mercado de nuevos inmuebles. Dentro de este apartado se encuentra precisamente la reforma de la Ley del Suelo, el punto que mantiene abiertas las diferencias entre los socios de la negociación.