La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 23 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 23 de julio

El clima en España será el último día de la ola de calor. Predominarán cielos despejados en la Península y Baleares, con algunas nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. En Almería, Murcia y Alicante se prevén chubascos y tormentas por la tarde, con rachas de viento fuertes y posibilidad de granizo.

Las temperaturas máximas aumentarán en el arco mediterráneo y el valle del Ebro, superando los 35 grados en Baleares y amplias zonas peninsulares. En la mitad norte, las mínimas subirán y en el sur, descenderán. En Canarias, se pronostican temperaturas ligeramente superiores.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos despejados en Madrid con calima de madrugada; temperaturas mínimas de 20 grados y máximas que pueden alcanzar los 39 grados, con viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados y algo de nubosidad en el litoral almeriense, con tormentas y granizo en el nordeste. Temperaturas mínimas en 19 grados y máximas de hasta 42 grados, con vientos flojos y moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el litoral sur por la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán los 42 grados en el interior de Tarragona. Habrá polvo en suspensión y un viento flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos poco nubosos o despejados y polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta 17 grados en el oeste de Zaragoza y el Bajo Aragón, mientras que las máximas podrán alcanzar los 42 grados en el valle del Ebro, especialmente en la mitad oriental. Se espera un viento flojo variable que predominara del oeste durante la tarde, aumentando a moderado en el sistema Ibérico durante las horas centrales del día.

En Asturias, se prevén intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas por la mañana y por la tarde, especialmente en la costa, mientras que el interior estará mayormente poco nuboso. Habrá posibilidades de chubascos débiles en el suroeste y las temperaturas variarán entre 16 y 30 grados. El viento será flojo y variable, con componente norte en las horas centrales.

Cómo estará el clima en España este domingo 1 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Día poco nuboso, con nubes medias y altas por la tarde, brumas matinales y polvo en suspensión; temperaturas sin cambios y noche tropical o tórrida. Viento flojo del sur y suroeste con brisas; por la tarde posibles rachas fuertes en Ibiza y Formentera.

Predominio de cielos poco nubosos, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá claros en horas centrales. Se espera calima en altura, especialmente en la provincia oriental y Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 30 °C, con el sureste de las islas más orientales alcanzando los 30 °C. En Gran Canaria, se podrían superar los 34 °C en cumbres y medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en algunas zonas y brisas en costas del sur de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Predominará cielo poco nuboso con temperaturas que alcanzarán hasta 46 grados en la Comunidad Valenciana, con tormentas por la tarde en Alicante y nubosidad en la mitad sur.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de nubosidad de evolución en el noroeste y algún chubasco aislado en zonas de montaña; las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 38 grados de máxima, con vientos flojos que podrán ser moderados en el sur.

El clima se presentará con cielos despejados y algunas nubes en el sureste durante las horas centrales. Habrá calima que se disipará, quedando al sur de Albacete. Se prevén chubascos ocasionales con tormenta en el extremo sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 42 grados, con máximas en aumento en el sureste y viento flojo a moderado del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión, vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes y temperaturas con mínima de 22 °C y máxima de 36 °C.

En Melilla habrá intervalos de cielos nubosos y polvo en suspensión, con vientos flojos variables y temperaturas con pocos cambios, entre 25 y 35 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas de 16 a 36 °C y viento flojo variable con componente norte en las horas centrales.

En Navarra, cielos despejados con temperaturas mínimas en ascenso y máximas alcanzando 36 grados.

En La Rioja habrá cielo poco nuboso o despejado, mínimas en ligero ascenso (17 °C) y máximas sin cambios (39 °C), con viento flojo del suroeste o variable, tendiendo a noroeste y con intervalos moderados.