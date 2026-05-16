Este sábado, 16 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,65 euros, cifra que refleja una variación del -1,42% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con el euro. Esto indica que la tendencia es favorable y sugiere un interés creciente en el Ripple. La cotización de Ripple muestra una evolución claramente bajista, con un descenso del -5.17% en la última semana que se suma a una variación anual del -49.79%; este comportamiento se traduce en una rentabilidad negativa acumulada y una pérdida significativa de valor para los inversores en el último año, evidenciando presión vendedora y elevada volatilidad. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 39.06%, es inferior a su volatilidad anual del 56.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.