En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas. Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas. Durante el sábado, 16 de mayo de 2026, Los números ganadores son 12 16 23 27 28 38, la cifra complementaria es el 41 y el número de reintegro es el 2. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganadores con un galardón de "144295.22" euros. Para el sorteo del sábado, 16 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.662.116 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.282.081,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio. Asegúrate de apostar solo el dinero que realmente puedas permitirte perder. Antes de comenzar, establece límites de tiempo y gasto y detente si sientes la necesidad de recuperar pérdidas o si experimentas ansiedad al jugar. Considera el juego como una forma de entretenimiento y no descuides tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, no dudes en buscar ayuda contactando a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.