Este sábado, 16 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.530,88 euros, cifra que refleja una variación del -2,39% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha aumentado en los últimos días, mostrando una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en la demanda de Ethereum que podría continuar en el futuro cercano. En la última semana, la cotización de Ethereum registró un descenso del -8.07% y en el último año acumula una variación del -49.59%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido posiciones en estos periodos, con una pérdida significativa en el horizonte anual y una corrección reciente que subraya la volatilidad y el mayor riesgo en el corto plazo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 20.65%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.13%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.