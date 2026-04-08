Lidl ha ampliado su catálogo de electrodomésticos en España con un lavavajillas compacto de 860 W diseñado para espacios reducidos y hogares con limitadas necesidades de carga. Este equipo se distingue por su tamaño reducido, su funcionamiento versátil y la capacidad de ser utilizado sin conexión directa al agua. Este nuevo lavavajillas, comercializado bajo la marca Silvercrest, ha sido concebido para dos cubiertos y ofrece cinco programas de limpieza diferentes, además de contar con control táctil y un consumo optimizado tanto de agua como de energía. Se trata de un lavavajillas compacto de 860 W que puede funcionar de dos maneras: con conexión directa al suministro de agua o mediante un depósito de agua integrado, lo que permite instalarlo sin obras ni tomas específicas. Alcanza una temperatura máxima de 70 °C y cuenta con control táctil para seleccionar programas y funciones como inicio, pausa o apagado. Está pensado para lavar hasta dos cubiertos por ciclo, con un consumo de agua de 5 litros y un nivel de ruido de 58 dB, lo que lo convierte en una opción discreta para cocinas pequeñas o usos puntuales. El lavavajillas compacto de Lidl se ofrece a un precio de 224,99 euros. La cadena ha indicado que este producto solo puede adquirirse en línea y no está disponible en sus tiendas físicas. Este electrodoméstico forma parte de la gama Silvercrest y se comercializa exclusivamente a través de la plataforma digital de Lidl.