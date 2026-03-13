El sector de las tiendas deportivas en España vive un cambio histórico: Intersport, una de las cadenas más emblemáticas y con mayor presencia en el país, cierra definitivamente tras un proceso de liquidación judicial. La marca, que durante décadas ha sido sinónimo de equipamiento y ropa deportiva para aficionados y profesionales, se retira del mercado español y dejará sin actividad cerca de 120 tiendas que formaban parte de su red. Todo empezó en marzo de 2025, cuando Intersport España entró en concurso de acreedores con una deuda que rondaba entre los 14 y más de 30 millones de euros, acumulada entre sus diferentes sociedades: Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL. Aunque la compañía presentó varias propuestas de convenio que incluían quitas de hasta el 70 % y plazos de carencia de cuatro o diez años (según la opción), los principales acreedores —bancos como Santander, BBVA y Sabadell, junto a proveedores clave como Nike, Adidas y Puma— rechazaron todas las alternativas. Ninguna de ellas consiguió el respaldo del 66 % del pasivo necesario para su aprobación antes del plazo límite de septiembre de 2024. Ante este fracaso, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, a cargo de la magistrada Berta Pellicer, decretó la liquidación el 30 de julio de 2025. El objetivo es vender los activos disponibles para que los acreedores recuperen al menos una parte de lo adeudado. Ahora, la administración concursal (RCD Legal) está gestionando el proceso, a la vez que prioriza la conservación de empleo y unidades productivas en medio de la fase de liquidación. Vale destacar que, de las aproximadamente 120 tiendas de Intersport en España, solamente 30 eran propias (14 en la península ibérica y 16 en islas), mientras que el resto operaban bajo régimen de franquicia. Si bien al principio muchas continuaron abiertas bajo supervisión concursal, el proceso terminó en cierres progresivos y liquidación de existencias en varias regiones, como Galicia, Asturias y otras zonas, con enormes ofertas de productos que atrajeron a numerosos clientes. Esta medida representa el adiós definitivo a una histórica enseña en el retail deportivo español. Ahora, su gran rival, Decathlon, es quien se posiciona como principal candidato a quedarse con los locales. Y es que, la compañía francesa está por adquirir los activos de Intersport CCS, lo cual ya se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2025 y está pendiente de aprobación regulatoria. En caso de que se concrete, los 120 establecimientos pasarían a integrarse a sus 176 tiendas actuales, reforzando su liderazgo geográfico y cuota de mercado. Aunque Intersport ya no está presente en España, mantiene una red de 5381 tiendas repartidas en 42 países de Europa, Asia y América. La cadena nació en 1968 en Berna, capital de Suiza, por iniciativa de socios suizos que contaron desde el primer día con representantes de Bélgica, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Austria. Con el paso del tiempo, asociaciones de todo el mundo se incorporaron al proyecto. A partir de 1983 empezó a crear sus propias marcas deportivas y, con el tiempo, se convirtió en distribuidor oficial de material deportivo en varios Juegos Olímpicos, además de patrocinar multitud de eventos deportivos a escala global. Según su sitio oficial, Intersport aún tiene en funcionamiento a 22 tiendas distribuidas por todo el país: