Anuncian el cierre de una cadena de supermercados. Qué pasará con sus tiendas, trabajadores y cómo afectará al modelo de bajo coste en el país.

El sector de la distribución alimentaria en España vive un momento de transformación profunda, con cambios en los hábitos de consumo, presión sobre los costes y un entorno competitivo. Dentro de este escenario, una cadena ha detenido sus operaciones y plantea un cambio de rumbo.

Se trata de la cadena rusa de supermercados Mere, conocida popularmente como el "Lidl ruso", que había aterrizado en España con grandes ambiciones, pero ha comenzado a cerrar tiendas y ahora entra en un proceso de gestión local.

Síguenos y léenos en Google Discover.

Esta cadena de supermercados anuncia cierres en todo el país

La cadena Mere, del grupo ruso Svetofor Group / Torgservis, abrió sus primeras tiendas en España en 2021 con planes de expansión de hasta 40 locales ese mismo año y 100 para 2025. Sin embargo, solo cinco locales llegaron a operar y la compañía decidió cerrar tres de ellos en febrero de 2022 ante bajas rentabilidades y obstáculos operativos.

Ahora, la española Vigalight S.A. ha adquirido el 100% de las acciones de Mere en España con sede en Barcelona, completando la operación en septiembre de 2025. Este traspaso abre interrogantes sobre el futuro de las tiendas existentes, los trabajadores y los clientes vinculados a esta cadena de bajo coste.

Qué sucederá con las tiendas, los empleados y el formato

Para los establecimientos que aún operan bajo la enseña Mere en España, la gestión local supone un cambio relevante. La adquisición por Vigalight apunta a una reestructuración interna del formato, la red logística y la estrategia comercial.

Respecto al personal, aunque no se han hecho públicos todos los detalles, fuentes indican que podría haber un proceso de reconversión y revisión del modelo de operaciones, dado que el formato "hard-discount" empleado por Mere se ve afectado por costes, licencias y competencia intensa.

Para los clientes, el cambio también puede implicar novedades; algunas tiendas podrían cambiar de enseña, adoptar otro formato o incluso cerrarse definitivamente si no se adaptan al nuevo modelo de bajo coste que se plantea desde la nueva empresa gestora.

Qué significa para el sector de los supermercados en España

El caso de Mere en España evidencia que la expansión agresiva en el canal de distribución alimentaria no garantiza éxito si no se adapta a la realidad del mercado local. Una cadena que prometía bajas estructuras, precios un 10-20% inferiores y formato simple ("no-frills") se encontró con obstáculos regulatorios, logísticos y de rentabilidad.

La transición a una empresa española que toma el control también refleja una estrategia más amplia de mitigación de riesgos, especialmente ante sanciones internacionales por vinculación con capital ruso.

Para el sector, esto refuerza la idea de que los modelos de mercado deben combinar coste, localización, conocimiento del cliente y agilidad operativa. Las tiendas de bajo coste que no logren adaptarse podrían enfrentarse a cierres o reconversiones, como ya está ocurriendo en este caso.