Una de las marcas de ropa más conocidas en España y el mundo, United Colors of Benetton, está viviendo uno de los mayores momentos de crisis de su historia. La firma italiana, creada en Treviso (Italia) en 1965, fue un referente de moda con identidad propia durante décadas, pero no ha logrado sostener su posición frente al crecimiento del fast fashion y la expansión del comercio digital.

En 2025, como parte de un plan internacional de reestructuración, la compañía decidió reducir de forma drástica su red de tiendas físicas. En España, 31 locales han cerrado definitivamente, una medida que se enmarca en un ajuste global en el que también se han contemplado cierres en otros países y ajustes de plantilla.

Benetton redujo su red de tiendas físicas en España como parte de un plan global de reestructuración. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué tiendas cerraron y cómo afectó en España

El plan de reestructuración de Benetton incluyó la clausura de 31 tiendas distribuidas por varias regiones españolas, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana, donde cinco establecimientos bajaron la persiana, incluida Valencia capital y municipios como Alfafar y Gandía.

Esta reducción representa aproximadamente el 15 % de los puntos de venta que la marca tenía en España antes de este ciclo de cierres, y afecta directamente a alrededor de 138 empleados en el país.

La medida se tomó en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), diseñado para reducir costes y adecuar la red de tiendas a la nueva realidad del mercado, donde la competencia digital y la preferencia por marcas más ágiles han cambiado el panorama del retail.

Además de España, la firma italiana ha registrado pérdidas millonarias en años recientes, con unos 230 millones de euros en 2023 y otros 100 millones en 2024, lo que impulsó a la dirección global a poner en marcha un plan más amplio de reducción de tiendas y transformación del negocio hacia modelos más sostenibles y digitales.

Por qué Benetton cerró tiendas y enfrentó una crisis tan profunda

El descenso de Benetton se atribuye a varios factores. En primer lugar, la competencia feroz del fast fashion (representada por cadenas como Zara, H&M y otras marcas rápidas que han sabido adaptarse mejor a las tendencias y al comercio en línea) ha reducido la cuota de mercado de la marca.

Además, las dificultades financieras de la firma llevaron a negociaciones con sindicatos en España para implementar ajustes en la fuerza laboral. Las negociaciones comenzaron a finales de 2024 y principios de 2025, con discusiones en torno a despidos y condiciones para los empleados afectados por los cierres.

Este escenario se enmarca en un contexto más amplio de transformación en el sector de la moda, donde varias grandes cadenas han reducido su red física para priorizar estrategias omnichannel y enfocarse en la venta digital.

Aunque no es solo el caso de Benetton, otros minoristas globales como algunas marcas de Inditex también han anunciado reducción de tiendas físicas en los últimos años, aunque por estrategias diferentes.

Qué significa este cierre para la marca y el sector moda

El cierre de 31 tiendas en España marca un antes y un después para Benetton en su presencia en el país. No solo afecta la visibilidad física de la marca, sino también su capacidad para competir en un entorno donde los consumidores valoran la rapidez en tendencias, los precios competitivos y experiencias de compra digital fluidas.

Esta tendencia no es única de Benetton. En el mercado global, varias cadenas de moda han anunciado reducción de tiendas como parte de su transformación hacia modelos más eficientes y orientados al comercio electrónico. Por ejemplo, firmas de Inditex como Zara han cerrado decenas de tiendas en distintos países como parte de ajustes estratégicos.

Para los trabajadores y clientes habituales de estas tiendas, la desaparición de puntos de venta representa no solo la pérdida de empleos, sino también el fin de una experiencia de compra física tradicional que muchas generaciones asociaban con la marca.

La transformación del consumo y el avance del canal digital aceleraron el repliegue de Benetton en el mercado español.

A nivel global, Benetton planea continuar con su plan de reorganización, que según los informes apunta al cierre de cerca de 500 tiendas en todo el mundo y a reforzar su presencia en plataformas digitales y segmentos de mercado más sostenibles.

La situación también pone sobre la mesa las transformaciones estructurales del retail de moda, donde el equilibrio entre tiendas físicas y estrategia online se convierte en un factor decisivo para la supervivencia de marcas históricas frente a nuevos modelos de negocio.

El cierre de estas tiendas en España a lo largo de 2025 refleja no solo la reconfiguración de la industria, sino también el impacto que tienen las preferencias de los consumidores y la capacidad de adaptación de una marca ante un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.