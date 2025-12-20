En el contexto actual, Alcampo, una de las cadenas más representativas del país, ha anunciado una reestructuración que incluye el cierre de 16 supermercados, la transformación de otros formatos y un ERE que impactará a cientos de empleados.

En los últimos años, el sector del comercio minorista en España ha experimentado transformaciones significativas. A raíz del crecimiento del comercio electrónico y la presión sobre los grandes formatos, muchos distribuidores han tenido que revisar modelos de negocio, ajustar su red comercial o replantear su relación con el consumidor.

Se despide el supermercado más popular del país: anuncian el cierre de 16 tiendas y un cambio de negocio (foto: archivo).

Efectos del cierre de tiendas en empleados

Alcampo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para implementar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevará el cierre definitivo de 16 supermercados y la conversión de otros cinco en tiendas de conveniencia.

De los cierres, siete se ubican en la Comunidad de Madrid, cuatro en Castilla y León, dos en Galicia, otros dos en el País Vasco y uno en Navarra. Los empleados de estos supermercados (un total de 196 personas) recibirán indemnizaciones conforme a lo acordado y la empresa ofrecerá 35 puestos estructurales para la recolocación parcial.

Según este acuerdo, el número máximo de personas afectadas será 633, aunque esta cifra podría disminuir hasta 565 gracias a recolocaciones internas y medidas compensatorias.

Además, en 127 centros que permanecerán operativos, habrá reducciones de plantilla adicionales. Esta segunda fase del ajuste impactará tanto a hipermercados como a supermercados en diversas comunidades.

Motivos del cambio en la estrategia de la empresa

Detrás de esta decisión está la constatación de que muchos supermercados adquiridos en años recientes no se ajustan a ciertos estándares de la empresa. Alcampo reconoce que algunas unidades “no se adaptaban a su modelo, tenían localización desfavorable o una tasa de esfuerzo excesiva” .

En 2025, la compañía ha sufrido una caída en ventas; los ingresos hasta junio descendieron un 2,5%, frente al mismo periodo del año anterior. En tiendas comparables, la merma fue del 1,4%.

Para revertir esta tendencia, Alcampo apuesta por una estrategia multicanal y multiformato. Para ello, busca priorizar formatos más pequeños, reforzar su presencia online y consolidar tiendas de conveniencia frente al modelo tradicional de hipermercado.

Cambios esperados en un futuro cercano

Para los clientes, estos cierres significan la desaparición de algunas sucursales en zonas madrileñas como Puentelarra, Andrés de Ahumada, Ermita del Santo, Simón Hernández, Nazario Calonge y Plaza del Toro. A esto se le suma el cierre en localidades como Burela, Toro, Barakaldo, Ansoáin, Miranda de Ebro, entre otras.

Alcampo sabe que estos cierres no pasan desapercibidos y con ellos concluye una etapa de expansión agresiva de grandes superficies. Pero también comienza otra de eficiencia y adaptación al mercado.

Si bien la red comercial se reducirá, esta no desaparecerá. La empresa pretende mantener su presencia en España, aunque con menor superficie y más adaptada a las nuevas demandas del consumidor.

Aquellos que sean mayores de 63 años recibirán condiciones distintas y quienes estén entre los 55 y 61 podrán acogerse a convenios especiales con la Seguridad Social.

Para los empleados, quienes acepten trasladarse a otras funciones podrían evitar el despido. La empresa condiciona esas salidas a indemnizaciones de 35 días por año trabajado con un límite de 20 mensualidades.