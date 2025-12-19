En esta noticia El papel del Vaticano en el conflicto Ucrania-Rusia

La escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania no deja de impactar en Europa, ahora de forma más directa. En el territorio europeo empiezan a sentirse las consecuencias del conflicto, Polonia con drones rusos en su cielo y ahora Dinamarca acusando al Kremlin de dos ciberataques.

En ese sentido, la Unión Europea (UE) se solidarizó este viernes con Dinamarca después de que el país acusara a Rusia de estar detrás de dos ciberataques, el más reciente de ellos durante las elecciones municipales y regionales de noviembre pasado.

Con este escenario, muchos deciden recordar las palabras del papa León XIV (quien asumio en mayo de este año) cuando condenó los bombardeos contra civiles e infraestructuras en Ucrania y solicitó el apoyo a todas las iniciativas de diálogo y paz.

Esta declaración de paz se realizó en el contexto de un llamamiento final durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano ante miles de personas.

“Aseguro mi cercanía y mi oración por todas las víctimas, especialmente por los niños y las familias. Hago un fuerte llamamiento para detener la guerra y apoyar toda iniciativa de diálogo y paz“, expresó el sumo pontífice.

“Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todos los lugares donde la gente sufre la guerra", sentenció León XIV ante los creyentes presentes en la plaza de San Pedro.

El papel del Vaticano en el conflicto Ucrania-Rusia

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, manifestó en una reciente entrevista que la Santa Sede se ofreció para nuevas negociaciones entre Ucrania y Rusia, aunque esta propuesta fue rechazada por la parte rusa.

“En primer lugar, es urgente una tregua para poner fin a la devastación, las ciudades destruidas y los civiles que pierden la vida. Y luego, es urgente llegar a una paz estable, justa y duradera, por tanto aceptada y consensuada por todas las partes", añadió Pietro Parolin.

Fuente: EFE Fuente: EFE

“En cualquier caso, no importa dónde se celebran las negociaciones entre rusos y ucranianos que todos esperamos. Lo realmente importante es que la negociación pueda comenzar, porque es urgente detener la guerra“, explicó el secretario de Estado del Vaticano.

“No se trató de una mediación”, aclaró Pietro Parolin, “porque la mediación debe ser solicitada por las partes” y añadió que solo hubo “una oferta de disponibilidad para acoger una posible reunión“.

Fuente: EFE