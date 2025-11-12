Se aproxima una tormenta solar y podría causar un apagón eléctrico en todo el país. (Fuente: archivo).

Una tormenta solar golpeará este miércoles el campo magnético de la Tierra y podrá causar un apagón en España. Por su parte, los especialistas han lanzado notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos.

La tormenta ha sido calificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos como ‘severa’.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema); y los fijados para hoy han alcanzado una alerta de nivel ‘G4’ (severa).

En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.

¿Qué son las tormentas solares y cómo se producen?

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días.

Asimismo, se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.

¿Cuáles son los posibles daños de la tormenta solar?

El NOAA ha informado de que ha notificado esta situación a los operadores de las infraestructuras críticas y a las autoridades para que adopten las medidas que consideren necesarias para mitigar cualquier impacto derivado de las tormentas solares.

Ha advertido de que estos eventos causan un aumento de los problemas de control del voltaje en sistemas eléctricos, lo que puede derivar en apagones, aunque estos se pueden mitigar adoptando medidas preventivas.

También ha apuntado a posibles anomalías que se pueden producir en las operaciones de los satélites.

¿Cuándo se verán sus efectos?

La NOAA ha informado que la fuerza magnética del paso de la tormenta se ha estabilizado en aproximadamente 8 veces la fuerza normal de fondo, aunque ha señalado que esa intensidad es lo suficientemente grave como para seguir alcanzando niveles “severos” si el campo magnético vuelve a girar en una dirección opuesta a la Tierra.

Esta orientación puede cambiar a medida que continúa el paso de la tormenta, lo que daría lugar a diversos niveles de actividad, según la NOAA, que ha precisado que la Tierra está ahora siendo afectada por dos de las tres tormentas solares previstas.

Los meteorólogos de este organismo han calculado que la última y la más enérgica de esas tormentas solares aún no ha llegado a afectar a la Tierra y que podría hacerlo alrededor de las 17:00 GMT de este miércoles.

Asimismo, han precisado que las perturbaciones que se producen en el campo magnético terrestre varían en intensidad -entre niveles bajos y niveles severos- durante el tiempo que dura la tormenta.