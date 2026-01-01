La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 1 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 1 de enero

El clima en España se prevé estable al inicio, con abundante nubosidad baja en las mesetas, Galicia y el tercio oriental, generando brumas y nieblas matinales. Estas condiciones serán más persistentes en el oeste de ambas mesetas, aunque se espera que las brumas se disipen a lo largo del día.

La llegada de la baja Francis al oeste de la Península traerá nubosidad alta y media, así como precipitaciones débiles en el oeste. También se anticipan lluvias ligeras en Baleares y en la mitad sur de los litorales mediterráneos, siendo más intensas en el oeste de Alborán. En las Islas Canarias, el frente frío de la borrasca provocará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, con posibles tormentas y acumulados significativos en las vertientes sur y oeste.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso en el Cantábrico, sistema Ibérico y bajo Guadalquivir, mientras que descenderán en el norte, Galicia y zonas altas de Canarias. Las mínimas tenderán a bajar ligeramente en el norte y Baleares, con ascensos en el suroeste. Habrá heladas débiles en el interior del norte y moderadas en montaña, además de viento fuerte en Canarias y moderado en otros litorales.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes altas y brumas por la mañana, aumentando la nubosidad a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre -3 y 9 grados y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles en el Estrecho y litoral mediterráneo occidental, temperaturas en ascenso hasta 19 grados y mínimas de 1 grado, heladas débiles en las sierras del interior oriental y vientos flojos que aumentarán a moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubes altas, además de brumas y nieblas matinales en la Depresión Central. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados. Habrá heladas débiles en el interior y locales en el Ampurdán, con viento flojo que se tornará moderado del suroeste en el litoral central y norte por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad alta, aumentando en el Pirineo y el sistema Ibérico al final del día. Por la mañana, se prevén estratos bajos, brumas y nieblas en el valle del Ebro, sur de Huesca y norte del Bajo Aragón de Teruel, con posibilidad de que sean persistentes y engelantes. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados como mínima y 11 grados como máxima, con heladas débiles a moderadas en el sistema Ibérico y el Pirineo. El viento será flojo, predominando la componente sur.

El clima en Asturias se presentará con cielos muy nubosos y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 12 grados, con mínimas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso en la Cordillera. Habrá heladas débiles en el interior y viento flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación débil y ocasional hasta la mañana. Las temperaturas permanecerán estables o descenderán por la noche, con posibilidad de heladas débiles en Mallorca. El viento será flojo, del norte y nordeste, girando hacia el sur y suroeste.

Se prevé un predominio de intervalos nubosos que aumentarán a nuboso o cubierto, con precipitaciones moderadas, localmente fuertes, especialmente en las vertientes suroeste de las islas montañosas. Lanzarote y Fuerteventura podrán experimentar chubascos fuertes y tormentas al final de la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, alcanzando 12 grados, mientras que las máximas podrán llegar a 22 grados, con ligeros ascensos en costas y descensos en cumbres. El viento será de moderado a fuerte del suroeste, con rachas de hasta 90 km/h en zonas altas, aunque al final del día amainará y rolará a oeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas entre 3 y 15 grados, viento flojo y heladas débiles en el interior de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso o cubierto en la segunda mitad del día, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el oeste y posibles nevadas en el norte por encima de 900 metros y en el sur por encima de 1200 metros. Habrá brumas y nieblas en la primera mitad del día, con temperaturas mínimas en descenso hasta -7 grados y máximas en ascenso hasta 10 grados en el sur, además de heladas generalizadas y un viento variable o del este-sureste, flojo.

Por la mañana, se esperan intervalos de nubes altas y brumas en la mitad sur de Cuenca, Albacete, las Manchas de Toledo y Ciudad Real, con un aumento de nubosidad hacia el final del día. Podría haber algunas precipitaciones débiles en el extremo occidental de Toledo y noroeste de Ciudad Real. Las temperaturas mínimas aumentarán en el extremo oriental, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados, con heladas débiles en la mitad norte. Los vientos serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados por la tarde. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con intervalos de cielos nubosos y probables precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos flojos que cambiarán a levante por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos velados con nubes altas y medias, brumas matinales en Álava, temperaturas entre -1 y 13 grados y viento flojo del sur. Por otro lado, cielos velados y brumas matinales en Tierra Estella, con temperaturas entre -2 y 6 grados y heladas débiles generalizadas.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas máximas de 6 grados y mínimas de -3 grados, con probabilidad de brumas y heladas en el valle.