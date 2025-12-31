Una fuerte tormenta se aproxima: estas son las comunidades afectadas por las fuertes lluvias. (Fuente: archivo).

La situación anticiclónica predominará este miércoles, día de Nochevieja, durante una jornada de tiempo estable, temperaturas a la baja y, como fenómeno más significativo, unas nieblas densas y persistentes en el norte de Galicia y ambas mesetas, que en la del norte podrían ser engelantes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha informado que se espera abundante nubosidad baja, con brumas y nieblas. Por su parte, las nieblas tenderán a levantar a lo largo del día.

En cuanto a los vientos, han previsto que soplará moderado en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán de madrugada. También se esperan intervalos moderados de cierzo en el Ebro a primeras horas.

Según comunicó EFE, en Canarias, se espera viento flojo variable, cielos nubosos a cubiertos y pocos cambios en las temperaturas.

Este miércoles predominará la situación anticiclónica, con más frío y abundantes nieblas. (Fuente: archivo).

¿Cómo estará la temperatura en España?

La Aemet ha anunciado que los termómetros bajarán en la península y Baleares, de forma acusada en el nordeste y localmente notable en las depresiones.

En este último día del año caerán heladas débiles en la mayor parte de los interiores y serán moderadas en montañas y el este de la meseta norte y localmente fuertes en Pirineos.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la lluvia?

Galicia: nuboso con lluvias débiles y aisladas en A Mariña.

Asturias: cielos cubiertos, con posibles lluvias débiles de madrugada.

Cantabria: nubosidad baja y precipitaciones débiles a primeras horas.

País Vasco: inicio cubierto, con precipitaciones débiles de madrugada.

Cataluña: lluvias débiles en el litoral central.

Comunidad Valenciana: probables precipitaciones en el litoral de Valencia y norte de Alicante.

Baleares: intervalos nubosos con alguna lluvia débil y ocasional.

Andalucía: lluvias débiles o localmente moderadas en el área del Estrecho, aisladas en el resto.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?