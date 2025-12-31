En esta noticia
La situación anticiclónica predominará este miércoles, día de Nochevieja, durante una jornada de tiempo estable, temperaturas a la baja y, como fenómeno más significativo, unas nieblas densas y persistentes en el norte de Galicia y ambas mesetas, que en la del norte podrían ser engelantes.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha informado que se espera abundante nubosidad baja, con brumas y nieblas. Por su parte, las nieblas tenderán a levantar a lo largo del día.
En cuanto a los vientos, han previsto que soplará moderado en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán de madrugada. También se esperan intervalos moderados de cierzo en el Ebro a primeras horas.
Según comunicó EFE, en Canarias, se espera viento flojo variable, cielos nubosos a cubiertos y pocos cambios en las temperaturas.
¿Cómo estará la temperatura en España?
La Aemet ha anunciado que los termómetros bajarán en la península y Baleares, de forma acusada en el nordeste y localmente notable en las depresiones.
En este último día del año caerán heladas débiles en la mayor parte de los interiores y serán moderadas en montañas y el este de la meseta norte y localmente fuertes en Pirineos.
¿Cuáles son las comunidades afectadas por la lluvia?
- Galicia: nuboso con lluvias débiles y aisladas en A Mariña.
- Asturias: cielos cubiertos, con posibles lluvias débiles de madrugada.
- Cantabria: nubosidad baja y precipitaciones débiles a primeras horas.
- País Vasco: inicio cubierto, con precipitaciones débiles de madrugada.
- Cataluña: lluvias débiles en el litoral central.
- Comunidad Valenciana: probables precipitaciones en el litoral de Valencia y norte de Alicante.
- Baleares: intervalos nubosos con alguna lluvia débil y ocasional.
- Andalucía: lluvias débiles o localmente moderadas en el área del Estrecho, aisladas en el resto.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Castilla y León: intervalos nubosos con brumas y nieblas, sin precipitaciones.
- Navarra: nubes y brumas en retirada, ambiente seco.
- La Rioja: intervalos nubosos y descenso térmico, sin lluvias.
- Aragón: nubes bajas y brumas matinales, sin precipitaciones.
- Extremadura: brumas y nieblas en valles, sin lluvias.
- Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos con brumas dispersas, sin precipitaciones.
- Castilla-La Mancha: nubes bajas y nieblas, sin lluvias.
- Región de Murcia: cielos poco nubosos y ambiente seco.
- Canarias: nubosidad variable según islas, sin precipitaciones significativas.