Una poderosa tormenta azotará gran parte de España con lluvias intensas y vientos fuertes: estas son las provincias en alerta máxima.

Una fuerte tormenta se aproxima en España este lunes por la llegada de un frente atlántico activo que altera la estabilidad atmosférica. El episodio estará marcado por lluvias intensas, viento fuerte y un ascenso notable de las temperaturas en varias regiones del país, según la previsión oficial.

La situación viene impulsada por una circulación atlántica muy marcada y por la profundización de una borrasca situada al norte de las islas británicas. Este contexto favorece la entrada de frentes húmedos que afectan de lleno al cuadrante noroeste peninsular.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten que el escenario puede dejar acumulados relevantes en pocas horas.

¿Dónde llueve en España hoy?

Las lluvias en España hoy se concentran principalmente en el cuadrante noroeste, donde el frente atlántico entra con mayor actividad. Galicia se posiciona como la comunidad más afectada, con precipitaciones persistentes y riesgo de acumulados elevados.

El avance del sistema frontal también deja lluvias en el norte de Extremadura y en áreas de montaña del oeste peninsular. En estas zonas, las precipitaciones pueden aparecer de forma intermitente, pero con momentos de mayor intensidad.

La Aemet detalla que “las lluvias serán localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia”. Además, el cielo permanecerá muy nuboso o cubierto en amplias regiones del oeste y norte, mientras que en el resto del país predominará la nubosidad alta.

Predicción del tiempo por comunidades autónomas

Galicia presenta un escenario claramente invernal, con cielo cubierto y lluvias persistentes en la mitad occidental. La situación será más adversa en el litoral de A Coruña, donde no se descarta que las precipitaciones sean localmente fuertes y acompañadas por rachas muy intensas de viento.

Asturias mantiene cielos cubiertos durante gran parte del día, con lluvias débiles que pueden alcanzar intensidad moderada en la Cordillera. El viento soplará con fuerza en zonas altas y en el litoral occidental, reforzando la sensación de tiempo desapacible.

Cantabria y País Vasco registran abundante nubosidad y precipitaciones débiles, más probables en áreas de interior y de montaña. Las temperaturas mínimas suben de forma notable, mientras el viento deja rachas fuertes en el litoral y zonas elevadas.

Castilla y León presenta intervalos nubosos con lluvias débiles en el tercio occidental, especialmente en áreas montañosas. La cota de nieve asciende por encima de los 1.700 metros, mientras las temperaturas mínimas suben de forma moderada.

Navarra y La Rioja mantienen cielos cubiertos o nubosos, con ascenso térmico generalizado. El viento será un factor a vigilar, con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica y en el Pirineo navarro.

Aragón y Cataluña quedan al margen de las lluvias más activas, con predominio de nubes altas y ambiente estable. Aun así, se registran heladas débiles en el Pirineo y un ascenso progresivo de las temperaturas diurnas.

Extremadura se sitúa en una zona de transición, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo en el norte de la comunidad. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con ligeros ascensos puntuales.

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha presentan cielos nubosos, nieblas matinales y un ambiente más templado que en jornadas previas. Las heladas serán débiles y limitadas a zonas de sierra.

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Andalucía quedan al margen del frente principal. Predomina el tiempo estable, con nubes altas y temperaturas en ascenso, aunque en el tercio occidental andaluz aumenta la nubosidad con el paso de las horas.

Canarias mantiene un panorama estable, con cielos poco nubosos y presencia de nubes altas. No se descarta calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, sin impacto significativo en superficie.

¿Puede volver a ocurrir una ciclogénesis en España?

Una fuerte tormenta se aproxima en España en un contexto de circulación atlántica intensa, lo que reaviva el recuerdo de episodios recientes de ciclogénesis . Sin embargo, el escenario actual no cumple, por ahora, los criterios de una ciclogénesis explosiva.

La Aemet explica que el episodio está vinculado a “la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas”, una situación habitual en invierno que puede generar lluvias intensas y viento fuerte sin llegar a un proceso explosivo.

Los meteorólogos subrayan que la clave estará en la evolución del chorro atlántico durante las próximas horas. Si se refuerza de forma abrupta, podría intensificar el sistema, aunque de momento no hay confirmación de que vaya a producirse una nueva ciclogénesis.