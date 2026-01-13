Nueve comunidades están hoy en alerta amarilla por fenómenos adversos. La situación incluye lluvias intensas, fuertes vientos y mala mar. La Agencia Estatal de Meteorología activó avisos en amplias zonas del país.

Según el parte oficial, “nueve comunidades están hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias, vientos y/o temporal marítimo”. El episodio afecta tanto a zonas interiores como costeras.

La Aemet advirtió que el riesgo se concentra durante este martes. El impacto es desigual, pero puede generar complicaciones en desplazamientos y actividades al aire libre.

Una poderosa tormenta azotará gran parte de España con lluvias intensas y vientos fuertes: estas son las provincias en alerta máxima. Fuente: Shutterstock

Temporal marítimo con olas de hasta 5 metros en el Cantábrico y Galicia

El litoral cantábrico y gallego concentra uno de los mayores riesgos. Se espera un fuerte temporal marítimo durante la jornada. Las condiciones del mar serán especialmente adversas.

De acuerdo con la Aemet, “se prevé temporal marítimo que afectará al Cantábrico y a la costa gallega, por vientos marítimos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros”. El aviso alcanza a varias provincias.

Cantabria permanece bajo aviso por viento y oleaje. Galicia suma alertas por lluvia y mala mar. El País Vasco está afectado por temporal marítimo en su litoral.

Lluvias intensas y tormentas en Andalucía, Canarias y el oeste peninsular

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur. Andalucía figura entre las zonas con mayor acumulación de agua en poco tiempo. El riesgo incluye tormentas puntuales.

La Aemet señaló que “se acumularán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Huelva y Cádiz”. También habrá lluvias en la campiña gaditana y sevillana.

Las precipitaciones “irán acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral, con posibilidad de mangas marinas”. En Canarias, Lanzarote y Fuerteventura están en alerta amarilla.

Rachas de viento de hasta 90 km/h en zonas del norte

El viento será otro de los factores clave del episodio. Las rachas más fuertes se registrarán en áreas de montaña y litoral. El norte peninsular concentra los valores más elevados.

Según la información oficial, “las rachas de viento serán de hasta 90 kilómetros por hora en el centro de Cantabria y valle de Villaverde y en la cordillera de Asturias y Picos de Europa”. El litoral cántabro también está afectado.

En Liébana y la Cantabria del Ebro se esperan rachas de hasta 80 km/h. En la vertiente cantábrica de Navarra alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

Varios frentes dejan cielos nubosos y precipitaciones generalizadas

El episodio está asociado al paso de varios frentes atlánticos. El resultado será un predominio de cielos cubiertos. Las lluvias afectarán a amplias zonas del país.

La Aemet indicó que “el paso de varios frentes dejará este martes un predominio de cielos nubosos con fuertes vientos y precipitaciones en Galicia, Cordillera Cantábrica y sistema central”. También alcanzará a Huelva, Cádiz y Canarias orientales.

Las precipitaciones serán persistentes en el oeste de Galicia. En Huelva y Cádiz podrán ser de fuerte intensidad, con tormentas y posible granizo ocasional.

Pronóstico del tiempo por comunidades autónomas

Galicia

La jornada estará marcada por cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la comunidad. Las lluvias serán más persistentes e intensas en el oeste y suroeste, donde los acumulados podrán ser significativos. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en el litoral occidental y en zonas altas del interior. La costa gallega permanece afectada por temporal marítimo.

Asturias

Predominarán los cielos nubosos durante todo el día, con precipitaciones débiles y repartidas de forma generalizada. En la Cordillera, la cota de nieve se situará entre los 1.800 y 2.000 metros. El viento soplará con intensidad en zonas altas, donde se registrarán rachas muy fuertes.

Cantabria

El cielo se mantendrá nuboso, con lluvias débiles, especialmente en áreas de montaña. La comunidad se encuentra bajo aviso por viento y oleaje. En el centro de Cantabria y el valle de Villaverde, las rachas podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora, con mala mar en el litoral.

País Vasco

Se esperan cielos nubosos a lo largo del día, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde. El litoral estará afectado por temporal marítimo, lo que puede generar condiciones adversas en la costa. El viento será moderado, con intervalos fuertes.

Navarra

La jornada comenzará con cielos nubosos y predominio de nubes medias y altas. La comunidad se encuentra en aviso por viento, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en la vertiente cantábrica. Las precipitaciones, de aparecer, serán débiles.

Castilla y León

Los cielos permanecerán nubosos, con precipitaciones que avanzarán de oeste a este a lo largo del día. En el noroeste, la cota de nieve se situará en torno a los 1.600 metros, mientras que en el resto alcanzará los 1.800 metros. El viento del sur dejará rachas fuertes en zonas altas.

Extremadura

Predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas. Las lluvias podrán ser persistentes en áreas de montaña del norte de la comunidad. La situación mantiene activo el aviso por lluvias en esas zonas, con un ambiente húmedo durante toda la jornada.

Andalucía

El día estará marcado por cielos nubosos y precipitaciones moderadas que se extenderán de oeste a este. En Huelva y Cádiz se prevén acumulaciones superiores a 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas y episodios puntuales de granizo.

Canarias

En las islas occidentales se esperan cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas. En las orientales, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, continúa activo el aviso amarillo por lluvias intensas y posibles tormentas. El episodio puede dejar acumulados relevantes en poco tiempo.

Comunidad de Madrid

Los cielos se mantendrán nubosos, con lluvias débiles que avanzarán de oeste a este desde la mañana. Las precipitaciones serán más abundantes en la Sierra, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros. Se espera una jornada inestable.

Castilla-La Mancha

Habrá cielos nubosos con presencia de brumas y bancos de niebla en los Montes de Toledo. Las lluvias llegarán al oeste y a Guadalajara a partir de la tarde. La cota de nieve se situará entre los 1.800 y 2.000 metros, especialmente en zonas altas.

La Rioja

La comunidad registrará intervalos nubosos que tenderán a cielos más cubiertos por la tarde. Existe posibilidad de precipitaciones en la Ibérica y en el tercio oeste. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.700 metros, con ambiente frío en zonas altas.

Aragón

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas. Se esperan heladas débiles en el Pirineo durante las primeras horas del día. El viento soplará moderado a fuerte del sur en zonas altas.

Cataluña

Habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona. En el resto de la comunidad, el cielo permanecerá poco nuboso. En el Pirineo se registrarán heladas débiles, con ambiente frío en cotas altas.

Comunidad Valenciana

La jornada se presentará con cielos poco nubosos en general. El viento será flojo de componente oeste en el interior y de componente sur en el resto. En el litoral sur se esperan intervalos de viento moderado.

Región de Murcia

Se prevén cielos nubosos con presencia de nubes bajas a primera hora del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores. El viento será flojo y de dirección variable.

Islas Baleares

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Durante la mañana podrán formarse bancos de niebla. El viento soplará entre flojo y moderado del sur, sin fenómenos adversos destacados.