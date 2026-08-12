Una disposición legal del Código Civil español establece que adolescentes a partir de los 16 años pueden solicitar ante un juez su emancipación, lo que les permite quedar libres de la custodia y el control de sus padres o tutores antes de alcanzar la mayoría de edad.

La medida, vigente bajo la legislación española, abre un camino jurídico para que los menores que demuestren independencia real y capacidad de sostenerse por sí mismos puedan pasar a gestionar su vida como si fueran adultos, con efectos concretos en su día a día.

Esta figura se conoce como emancipación y significa que el joven puede asumir ciertos derechos y responsabilidades propios de un mayor de edad, aunque todavía no cumpla 18 años.

Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán ser propietarios de la vivienda. Shutterstock

Definición y consecuencias de la emancipación en adolescentes

La emancipación constituye un procedimiento legal que otorga al menor la libertad de la patria potestad y del control ejercido por sus padres o tutores. Un adolescente emancipado posee la capacidad de tomar decisiones que normalmente requerirían el consentimiento de sus progenitores, como elegir su lugar de residencia, gestionar sus propios ingresos, regir su propia persona y sus bienes, o comparecer por sí mismo en determinados actos.

A pesar de adquirir tales derechos, , que en España puede ejercerse a partir de los 18 años.

Requisitos para la emancipación de menores en España

Para que un menor pueda emanciparse en España, el Código Civil contempla varias vías: Tener al menos 16 años cumplidos. Concesión de quienes ejercen la patria potestad, mediante escritura pública o comparecencia ante el juez encargado del Registro Civil. Concesión judicial, que el propio menor puede solicitar al juez en situaciones de conflicto familiar previstas por la ley. Por matrimonio, que produce la emancipación de forma automática. Estos criterios buscan que la emancipación sea un paso responsable y viable y no simplemente una salida ante desacuerdos familiares.

Responsabilidades clave para los jóvenes al independizarse

Una vez emancipado, el joven obtiene facultades que previamente estaban bajo control de sus padres. Puede vivir de manera autónoma, gestionar sus ingresos y actuar por sí mismo en la mayoría de los actos de la vida civil.

Sin embargo, la emancipación no lo transforma en adulto para todos los efectos. El Código Civil establece un límite significativo: hasta cumplir 18 años requerirá el consentimiento de sus padres o de un curador para solicitar préstamos, gravar o vender bienes inmuebles y establecimientos mercantiles, u objetos de alto valor.