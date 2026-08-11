Oficial y confirmado | Los ayuntamientos pueden multar con hasta 20.000 euros a los vecinos que instalen el aire acondicionado sin permiso

Con la llegada de las altas temperaturas en la mayor parte de España durante el mes de agosto, el aire acondicionado se vuelve cada vez más necesario para sobrellevar el verano. Incluso, se ha registrado que la compra de estos electrodomésticos suele aumentar durante la temporada estival, así como también su instalación.

Sin embargo, la adquisición de estos equipos solamente es una parte del proceso. Esto se debe a que la instalación de los aires acondicionados está sujeta a normativas específicas, por lo que recurrir a la instalación por cuenta propia puede no ser la mejor alternativa si se quiere estar en regla.

En estos casos, el montaje de estos electrodomésticos por una persona que no disponga de la habilitación necesaria puede derivar en un problema mayor que el ahorro de dinero inicial.

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¿Quién puede instalar un aire acondicionado?

La realidad es que no todo mundo puede instalar un aire acondicionado. El motivo radica en que muchos equipos de climatización contienen gases fluorados, que requieren de una manipulación adecuada, tanto por su impacto medioambiental como los riesgos que pueden derivar de una colocación incorrecta.

De esta forma, la legislación vigente establece qué requisitos deben cumplirse durante el montaje de los equipos. El Real Decreto 115/2017 relativo a los gases fluorados, junto con el Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE) regula este tipo de trabajos.

La responsabilidad en caso de que la instalación del equipo sea defectuosa no recae únicamente sobre quien coloca el equipo. Si bien esto depende del incumplimiento, las sanciones pueden alcanzar al comprador que encarga una instalación irregular, al profesional que la realiza sin la habilitación correspondiente e incluso al establecimiento que comercializa los equipos sin verificar que posteriormente se hayan instalado de acuerdo a la normativa vigente.

¿De cuánto son las multas por instalar el aire acondicionado de forma incorrecta?

Las consecuencias económicas varían de acuerdo con la gravedad de la infracción. El Real Decreto 115/2017 establece que los incumplimientos relacionados con la manipulación de gases fluorados pueden ser sancionados de acuerdo con el régimen previsto en la normativa ambiental.

De esta forma, las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de hasta 20.000 euros, mientras que las graves pueden contemplar importes superiores, dependiendo del tipo de incumplimiento y de las circunstancias concretas de cada caso.

Sin embargo, esto no significa que una persona que instale incorrectamente un aire acondicionado vaya a recibir automáticamente una multa de 20.000 euros. El importe dependerá de la gravedad de la infracción, de si existió una manipulación irregular de gases fluorados y de si se incumplieron los requisitos técnicos o administrativos exigidos por la normativa.

También es importante que los vecinos de viviendas particulares tengan en cuenta que la ubicación del aparato puede estar condicionada por las ordenanzas municipales y las normas de las comunidades de propietarios. Estas restricciones adquieren especial importancia cuando la unidad exterior debe colocarse en una fachada, patio u otro espacio considerado común.

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De esta forma, antes de instalar un aire acondicionado es importante tener en cuenta tanto los requisitos técnicos de colocación como las normas de la comunidad y del ayuntamiento correspondiente. Esta actitud no solamente garantiza una instalación adecuada, sino que también evita conflictos administrativos y posibles sanciones económicas.