En España, el precio medio de la luz para el martes, 11 de agosto de 2026 será de 129.2 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 192 % respecto al valor de ayer que fue de 126.76 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 11 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 226 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 226.0 euros De 22:00 a 23:00 205.52 euros De 23:00 a 24:00 189.0 euros De 7:00 a 8:00 180.04 euros De 0:00 a 1:00 180.01 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 11 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 14,69 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 14.69 euros De 12:00 a 13:00 19.76 euros De 15:00 a 16:00 38.55 euros De 14:00 a 15:00 38.66 euros De 16:00 a 17:00 38.99 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 180.01 De 1:00 a 2:00 171.14 De 2:00 a 3:00 170.0 De 3:00 a 4:00 168.96 De 4:00 a 5:00 168.02 De 5:00 a 6:00 167.0 De 6:00 a 7:00 170.0 De 7:00 a 8:00 180.04 De 8:00 a 9:00 178.04 De 9:00 a 10:00 158.37 De 10:00 a 11:00 99.42 De 11:00 a 12:00 39.1 De 12:00 a 13:00 19.76 De 13:00 a 14:00 14.69 De 14:00 a 15:00 38.66 De 15:00 a 16:00 38.55 De 16:00 a 17:00 38.99 De 17:00 a 18:00 84.25 De 18:00 a 19:00 102.79 De 19:00 a 20:00 120.98 De 20:00 a 21:00 171.51 De 21:00 a 22:00 226.0 De 22:00 a 23:00 205.52 De 23:00 a 24:00 189.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: