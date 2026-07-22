La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 22 de julio

El clima en España se caracterizará por una ola de calor y estabilidad, con cielos despejados y algunas nubes altas en la Península y Baleares. En Canarias, habrá nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. Se formará nubosidad que generará chubascos y tormentas en varias regiones del interior.

Las temperaturas máximas aumentarán, superando los 35 grados en Baleares, Ceuta y gran parte de la Península, especialmente en Andalucía. Por la tarde, se esperan noches tropicales en zonas del sur y este, mientras que el viento será moderado en algunas áreas y flojo en general, intensificándose por la tarde.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid, se espera un día soleado con intervalos de nubes, calima y temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados. El viento será flojo y variará a suroeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos con nubes medias y alta nubosidad, posibilidad de tormentas en las sierras orientales, especialmente en el nordeste con riesgo de granizo y vientos fuertes. Habrá bancos de niebla en el litoral, temperaturas máximas de 43 grados y mínimas de 19 grados, vientos flojos que cambiarán a componente oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo con intervalos de nubes y polvo en suspensión, con posibilidad de tormentas en el sur de Tarragona por la tarde. Temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 39 grados, en descenso en la mayor parte de Cataluña. Viento moderado en el litoral, tendiendo a flojo al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo parcialmente nublado y polvo en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán los 41 grados, con un ligero ascenso en la Ibérica zaragozana y un descenso en la depresión del Ebro oriental. Se prevé un viento flojo que se tornará moderado en horas centrales, predominando del sureste y suroeste en diferentes áreas.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas y nieblas en áreas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 29 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, especialmente en la vertiente sur de la Cordillera. El viento será flojo y variable en el interior, mientras que en el litoral soplará del este y nordeste.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes medias/altas, brumas matinales y polvo en suspensión. Temperaturas entre 22°C y 35°C, con pocos cambios o ligero descenso y noche tropical o tórrida; viento flojo del este y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Calima ligera en niveles altos y temperaturas que alcanzarán los 30 grados en Gran Canaria y Fuerteventura, con mínima de 18 grados. Viento moderado del nordeste, con rachas muy fuertes en ciertas zonas por la noche.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y bajas, probables tormentas y chubascos por la tarde, con temperaturas entre 21 y 38 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, cielo poco nuboso con nubes medias y altas; mínimas en ligero ascenso en el sur y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso, que puede ser moderado en el nordeste; y viento variable flojo con intervalos moderados en el sur.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a despejarse en la tarde, excepto en el sureste donde habrá nubosidad de evolución. Se prevén chubascos y tormentas en Albacete y este de Cuenca, localmente fuertes con posibilidad de granizo, además de calima en la región. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 42 grados, con pocos cambios en Albacete y sur de Cuenca, pero ascendiendo en el resto. El viento será flojo variable, aumentando a moderado desde el oeste con posibles rachas fuertes durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con nubes altas por la mañana y polvo en suspensión; vientos de poniente moderados amainando a flojos por la tarde y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 38 °C y mínima de 24 °C.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con polvo en suspensión, vientos flojos variables con brisas y temperaturas entre 26 y 34 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominarán cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas entre 14 y 37 grados y vientos flojos del norte en el interior y del nordeste en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 37 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes medias y altas, mínima de 15 °C, máxima de 39 °C y viento variable flojo con intervalos moderados.