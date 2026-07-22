En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este miércoles, 22 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 250,8 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,81% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.

Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.

En la última semana, Bitcoin Cash registró una leve caída del -0.26%, mientras que en el último año acumuló un descenso del -57.32%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para las posiciones mantenidas a largo plazo y evidencia un desempeño débil en el periodo anual, pese al movimiento casi plano de corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash fue del 27.24%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.17%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.