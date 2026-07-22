En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 22 de julio de 2026 en España es de 75.258,56 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,89%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

Bitcoin ha mostrado una evolución mixta: en la última semana subió 2.91%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumula una caída de -36.11%, lo que implica una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas en ese periodo; en conjunto, estos movimientos reflejan su alta volatilidad y la relevancia del horizonte temporal al evaluar su desempeño.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 14.27%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.66%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.