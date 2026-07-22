En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 22 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.213,58 euros, cifra que refleja una variación del 0,53% en comparación con el día de ayer.

En los últimos cuatro días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro mantiene una tendencia estable.

Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La cotización de Ethereum muestra un contraste entre plazos: en la última semana avanzó 5.06%, señal de un repunte de corto plazo, mientras que en el último año acumula una caída del 44.03%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en términos anuales. Este comportamiento sugiere alta volatilidad: el rebote reciente no compensa las pérdidas acumuladas, por lo que el balance anual sigue siendo desfavorable para quien haya mantenido la posición durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 17.01%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 54.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.