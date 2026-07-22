En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 22 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,45% en comparación con el día pasado.

En los últimos cuatro días, el precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el interés y la inversión en Ripple.

La tendencia al alza puede indicar un resurgimiento de confianza en el mercado de criptomonedas, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, la cotización de Ripple subió 5.18%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída de -52.62%, lo que implica una rentabilidad negativa en el horizonte anual. Esta combinación sugiere alta volatilidad: pese al impulso reciente, el desempeño de largo plazo permanece débil y no compensa las pérdidas de los últimos doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana se sitúa en 14.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 55.50%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.