Este impermeable para niños es ideal para los días de lluvia: se consigue en Decathlon por menos de 8 euros.

En esta noticia
Los días de lluvia ya no tienen por qué ser un problema para que los más chicos sigan disfrutando de actividades al aire libre. Decathlon ha lanzado una opción práctica, ligera y muy económica en España, pensada especialmente para niños pequeños: el poncho impermeable de montaña y trekking Quechua MH100, diseñado para edades de 2 a 6 años.
Se trata de una prenda funcional, fácil de poner y transportar, que ofrece una buena protección contra la lluvia tanto en paseos urbanos como en salidas ocasionales a la naturaleza. Además, su precio accesible lo convierte en una de las alternativas más buscadas para equipar a los niños en temporada de lluvias.
¿Cómo es el poncho impermeable Quechua MH100 para niños?
Este impermeable infantil funciona como una pequeña capa que protege el cuerpo y también la mochila, permitiendo moverse con libertad incluso bajo un chaparrón. Está confeccionado con tejido totalmente impermeable y costuras estancas, y cuenta con capucha integrada para una mayor cobertura.
Su diseño tipo poncho facilita que los niños puedan ponérselo y quitárselo sin ayuda, gracias a la abertura con automáticos en el cuello. Además, incluye una funda de guardado independiente, lo que lo hace muy práctico para llevar en la mochila o el carrito.
Características principales del modelo Quechua MH100
- Impermeabilidad: tejido PET/PU 100% impermeable, con resistencia de 5000 mm de columna de agua y costuras selladas.
- Adaptabilidad: tallas 2/4 y 4/6 años.
- Compatibilidad: espacio interior suficiente para cubrir mochilas de hasta 10 litros.
- Compacidad: incluye funda de guardado; dimensiones plegado de 18 x 20 x 2 cm.
- Diseño: corte recto, largo hasta la cadera, mangas 3/4 y estilo liso.
- Protección extra: capucha integrada y función cortavientos.
¿Cómo comprarlo en Decathlon?
El poncho impermeable Quechua MH100 para niños se consigue en Decathlon de España por 7,99 euros. Está disponible tanto para entrega a domicilio, con envío en tan solo un día laborable, como para recogida en tienda, permitiendo retirarlo en el punto más cercano en el mismo plazo.
Por su bajo precio, diseño práctico y buena impermeabilidad, este impermeable infantil se posiciona como una opción ideal para tener siempre a mano durante los días de lluvia.