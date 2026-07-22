En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 22 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 53,47 euros, cifra que refleja una variación del 0,04% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

En la última semana, Litecoin mostró un avance del 3.51%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumuló una caída del 52.69%, reflejando un desempeño negativo y una rentabilidad anual desfavorable. Esta combinación evidencia alta volatilidad: las mejoras recientes no compensan la pérdida sostenida en el período anual.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 25.98%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.02%, lo que indica que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.