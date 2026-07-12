En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 12 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 51,18 euros, cifra que refleja una variación del 0,03% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

La cotización de Litecoin muestra un repunte del 1.9% en la última semana, pero acumula una caída del -55.41% en el último año, reflejando un desempeño claramente negativo en el horizonte anual. Esto indica que, pese a la mejora de corto plazo, la rentabilidad para quien mantuvo la posición durante el año ha sido desfavorable. El avance semanal no compensa la fuerte depreciación anual y subraya la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin se ha situado en un 21.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 51.92%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.