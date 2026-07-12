En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 12 de julio de 2026 en España es de 279,24 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,42%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.

Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.

En la última semana, Bitcoin Cash mostró un avance moderado del 1.91%, señal de un repunte puntual o ligera estabilización; sin embargo, en el último año acumuló una fuerte caída del -54.94%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo. En conjunto, la evolución refleja alta volatilidad: un desempeño reciente levemente positivo que no compensa la corrección anual, por lo que la rentabilidad a 12 meses sigue siendo claramente desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash fue del 27.18%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.80%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.