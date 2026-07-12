En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 12 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,26 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,46% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento.

Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Ripple en comparación con el euro, lo que podría atraer a más inversores.

En la última semana, Ripple registró un descenso moderado de -1.23%, lo que sugiere una estabilidad relativa a corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una caída marcada de -56.93%, evidenciando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo. Esta combinación apunta a un perfil de riesgo elevado, donde los eventuales repuntes de corto plazo no han compensado las pérdidas de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple se situó en 22.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.61%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.