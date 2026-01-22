Este poncho impermeable es ideal para los días de lluvia: se consigue en Decathlon por menos de 7 euros. (Fuente: archivo).

Los días de lluvia pueden complicar cualquier salida, en especial cuando el clima cambia repentinamente. De ese modo, para quienes buscan una alternativa económica, ligera y efectiva, Decathlon ofrece en España un producto que está ganando popularidad por su relación calidad-precio: el Poncho Impermeable Chubasquero Caperlan 100, disponible por menos de 7 euros.

Este modelo, diseñado tanto para hombres como para mujeres, destaca por su capacidad para proteger de chaparrones fuertes, y por su formato ultracompacto que permite guardarlo en cualquier bolso o mochila. Es una opción ideal para actividades al aire libre, viajes, paseos urbanos o jornadas de pesca en condiciones cambiantes.

¿Cómo es el poncho impermeable de Decathlon?

El Caperlan 100 está confeccionado en EVA impermeable y se caracteriza por su diseño sencillo, funcional y sin costuras, lo que evita filtraciones incluso bajo lluvias intensas. Su corte recto y su longitud hasta la rodilla permiten una cobertura amplia, mientras que su capucha integrada ofrece protección adicional en caso de tormenta.

Este poncho fue desarrollado por ingenieros y diseñadores en Cestas (Francia), una región cercana a zonas de pesca, y ha sido probado por pescadores profesionales y clientes reales para garantizar su rendimiento. Su prueba de impermeabilidad incluye una simulación de ducha equivalente a 30 cm de lluvia en 3 horas, demostrando que puede soportar condiciones exigentes.

Este poncho Impermeable se consigue en Decathlon por menos de 7 euros. Decathlon

Características principales

Impermeabilidad

Componente impermeable

Uniones soldadas sin costuras

Resiste lluvias intensas (30 cm de agua en 3 horas)

Datos técnicos

Se pliega fácilmente

Tamaño plegado: 20 cm × 18 cm × 3 cm

Peso total: 350 g

Material EVA de 0,1 mm de grosor

Diseño práctico

Corte recto

Manga larga

Con capucha

Sin bolsillos

Estilo liso

Longitud a la rodilla

Apto para iniciación y todos los niveles

El poncho impermeable de Decathlon es ideal para los días de lluvia intensa. Decathlon

¿Cómo comprar el poncho impermeable de Decathlon?

El Poncho Impermeable Caperlan 100 se consigue en Decathlon de España por 6,99 euros, convirtiéndose en una de las opciones más económicas del mercado dentro de su categoría. Está disponible en talla única y puede adquirirse tanto de manera online como presencial.

Quienes prefieran comprar desde la web pueden optar por la entrega a domicilio, con llegada estimada en un día laborable, o bien seleccionar la opción de recogida en tienda, también disponible en 24 horas. Para quienes prefieran verlo o probarlo en persona, cualquier tienda Decathlon cuenta con disponibilidad inmediata según stock.