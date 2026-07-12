En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 12 de julio de 2026 en España es de 2.079,89 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,3%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum avanzó 2.79%, reflejando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización cayó 53.89%, lo que se traduce en una rentabilidad interanual negativa. Este contraste evidencia alta volatilidad: hay señales recientes de recuperación, pero el desempeño a 12 meses sigue siendo débil frente a niveles previos.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, que se sitúa en un 26.29%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.02%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.