La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 12 de julio

Durante el domingo, 12 de julio de 2026,

los números ganadores son 01 08 27 33 39 49, la cifra complementaria es el 10 y el número de reintegro es el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Para el sorteo del domingo, 12 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.808.629 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.047.373 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 76 ganadores con un premio de 2.332,71 euros.

4.Cuatro aciertos: 3681 ganadores con un premio de 24,08 euros.

5.Tres aciertos: 66497 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 381370 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, define un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos sin excepción. Juega por diversión, no persigas pérdidas y toma descansos frecuentes.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o notas que pierdes el control, busca apoyo.