Ross Perot, el millonario que rescató a sus empleados en Irán y desafió a la Casa Blanca.

Ross Perot fue un empresario y político estadounidense, fundador de Electronic Data Systems (EDS) y una figura poco común en la política de su país, conocido tanto por su éxito empresarial como por sus incursiones en campañas presidenciales independientes en 1992 y 1996. Perot alcanzó notoriedad pública por sus propuestas fuera del sistema de partidos tradicionales y por su estilo directo, lo que lo llevó a obtener un porcentaje significativo de votos sin pertenecer a los principales partidos políticos.

Una de las historias más destacadas de su vida ocurrió durante la turbulencia de la Revolución iraní a finales de 1978, cuando dos empleados de su empresa fueron encarcelados en Irán. Perot no esperó la intervención oficial del Gobierno, sino que financió y apoyó una operación para sacarlos del país, una aventura que fue narrada en la novela Las alas del águila del escritor Ken Follett.

El rescate de los empleados y la novela Las alas del águila

La historia del rescate se desarrolló en medio del caos de la Revolución iraní, cuando dos ejecutivos de EDS fueron arrestados y encarcelados sin cargos claros al intensificarse las tensiones políticas y sociales en el país. Perot decidió actuar por su cuenta, organizando una serie de esfuerzos logísticos y personales para garantizar la seguridad de sus empleados y su regreso a casa.

Este hecho inspiró al autor británico Ken Follett para escribir Las alas del águila (On Wings of Eagles), una obra basada en hechos reales que relata cómo se orquestó la liberación y la fuga de esos ejecutivos desde Irán hasta la frontera con Turquía. La historia fue adaptada además a una miniserie televisiva en 1986 protagonizada por actores como Burt Lancaster y Richard Crenna.

¿Quién fue Ross Perot y a qué se dedicó?

Ross Perot nació el 27 de junio de 1930 en Texarkana, Texas, y tras servir en la Academia Naval de los Estados Unidos, incursionó en el mundo de los negocios y la tecnología. En 1962 fundó Electronic Data Systems, empresa que se especializó en servicios informáticos y que más tarde vendió con gran beneficio, consolidando su fortuna.

Además de su faceta empresarial, Perot fue conocido por su participación en la política estadounidense. Se presentó como candidato independiente en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 1992 y 1996, alcanzando en 1992 casi el 19% del voto popular, un hito inusual para candidatos fuera de los dos principales partidos políticos del país.

¿Por qué Ross Perot aparece en Los Simpsons?

La presencia de Perot en Los Simpsons no se dio como personaje regular, pero sí como una referencia cultural en la serie animada. En el episodio “Treehouse of Horror VII”, se menciona su nombre en el contexto de una parodia política que alude a su papel como candidato presidencial no tradicional.

Además, en el universo humorístico del programa, hay referencias y menciones adicionales a Perot vinculadas con la política estadounidense, lo que subraya su notoriedad en la cultura popular y cómo su figura trascendió el ámbito político para entrar en el terreno de la comedia animada.