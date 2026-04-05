La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar. El sábado, 4 de abril de 2026, los números ganadores del sorteo son "14 30 38 39 43 46", el número complementario es el "1" y el de reintegro el "7". Además, el Joker es "4994396". En la categoría especial, hubo "1" ganador que recibió un premio de "13184250.49" euros, mientras que en la categoría con seis aciertos, se registraron "2" ganadores, cada uno con un galardón de "630608.15" euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10107246 euros, de los cuales se entregaron 5558985.5 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: