Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.

El lunes, 19 de enero de 2026 , los números ganadores del sorteo fueron "15 16 23 27 37 39", el número complementario es el "13", el de reintegro el "2" y el Joker es "684105".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 8104550 euros, de los cuales se entregaron 4457502.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro : 0 acertantes con 0 euros ganados

: 0 acertantes con 0 euros ganados 6 aciertos : 0 acierto con un premio de 0 euros

: 0 acierto con un premio de 0 euros 5 aciertos más el complementario : 4 acertantes con 37376.03 euros ganados

: 4 acertantes con 37376.03 euros ganados 5 aciertos : 140 acertantes con un premio de 1957.79 euros

: 140 acertantes con un premio de 1957.79 euros 4 aciertos : 7462 acertantes con un premio de 53.43 euros

: 7462 acertantes con un premio de 53.43 euros 3 aciertos : 144414 acertantes con un premio de 8 euros

: 144414 acertantes con un premio de 8 euros Reintegro : 773507 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable tomar descansos para mantener el control y evitar que la emoción afecte el juicio.

Si sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda. Contacta a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de forma responsable.