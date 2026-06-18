En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 17 de junio

Durante el miércoles, 17 de junio de 2026,

los números ganadores son 16 19 21 23 40 47, la cifra complementaria el 38 y el número de reintegro el 1.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Para el sorteo del miércoles, 17 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.954.653 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.637.529,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 113 ganadores con un premio de 2.481,59 euros.

4.Cuatro aciertos: 5770 ganadores con un premio de 24,3 euros.

5.Tres aciertos: 101266 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 602826 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega con responsabilidad: arriesga solo lo que puedas permitirte perder, establece límites de dinero y tiempo, haz pausas y no intentes recuperar pérdidas.

Si el juego deja de ser entretenimiento, busca ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.