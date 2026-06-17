En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 17 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 250,53 euros. El valor de apertura refleja una variación del 689,5456 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días. Esto sugiere una recuperación en su valor y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo para determinar su sostenibilidad y posibles cambios futuros.

En la última semana, Bitcoin Cash registró un avance del 7.14%, mostrando un rebote de corto plazo; sin embargo, en el último año presenta una variación de -63.16%, lo que refleja una evolución negativa y una rentabilidad anual claramente desfavorable. El repunte reciente no compensa las pérdidas acumuladas, por lo que el balance general sigue siendo negativo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 57.18%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 55.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.