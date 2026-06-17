En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 17 de junio de 2026 en España es de 52,93 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,05%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un aumento continuo. Esta situación sugiere un interés creciente en Litecoin a medida que el mercado se ajusta favorablemente.

En la última semana, Litecoin subió 6.23%, señalando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -61.72%, lo que se traduce en una rentabilidad anual fuertemente negativa. Así, el avance reciente no compensa las pérdidas prolongadas y confirma la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 32.73%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.