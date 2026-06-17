La falta de declaración de Zapatero sobre las joyas encontradas en su oficina.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado y optó por no declarar sobre dos de los asuntos más comprometidos de la causa.

Zapatero no declaró sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte de su oficina en la calle Ferraz de Madrid, valoradas en 1,3 millones de euros, y las conversaciones de directivos de Plus Ultra en las que se aludía a su intervención para conseguir un préstamo público de 53 millones de euros.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el exlíder socialista declinó dar explicaciones sobre las joyas y dijo que hablará sobre el asunto “en una semana o diez días”.

Rodriguez Zapatero durante su paso por la presidencia de España. EFE

Por qué el juez rechazó el intento de la defensa de aplazar la declaración

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, intentó sin éxito posponer la parte de la declaración relativa a las joyas alegando que había tenido poco tiempo para prepararla desde que la histórica joyería Ansorena tasase la semana pasada los objetos en 1,3 millones de euros.

El juez Calama rechazó la solicitud de plano. Su argumento fue claro: el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, por lo que Zapatero ha tenido tiempo suficiente para preparar su defensa. Cabe recordar que el propio magistrado ya había pospuesto previamente la declaración, que estaba fijada inicialmente para el 2 de junio.

Tras recibir el informe de tasación de Ansorena, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen todavía no justificado de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Zapatero, imputado por tres delitos en la causa Plus Ultra. Fuente: EFE EFE / Rodrigo Jiménez

El silencio sobre Plus Ultra y las conversaciones del móvil de Reyes

El otro gran flanco sobre el que el expresidente tampoco declaró fue el de las conversaciones halladas en el móvil del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes, entregadas a la Policía Nacional este año por una agencia norteamericana.

En un interrogatorio descrito como “muy minucioso”, el juez Calama intentó preguntar a Zapatero sobre esas comunicaciones, en las que directivos de la aerolínea hablaban de “tocar puertas” y “pedir ayuda a Zapatero” para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros que la compañía acabó obteniendo en 2021. En esas conversaciones los directivos aludían a “Grupo Zapatero” o “boutique financiera”, y el propio Reyes llegó a referirse al expresidente como su “pana”.

La defensa justificó el silencio argumentando que ya había cuestionado en un escrito previo la autenticidad de esas conversaciones como prueba en el procedimiento y que por tanto se encuentran impugnadas. El abogado pidió al juez que ampliase la comisión rogatoria emitida a Estados Unidos para conocer el origen e integridad del material, y solicitó saber qué resolución judicial amparó la incautación y el clonado del teléfono y si se respetó la cadena de custodia.