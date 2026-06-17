En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 17 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 76.400,16 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,45% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos han tenido un incremento en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin mostró una recuperación del 3.87%, reflejando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -46.86%, lo que se traduce en una rentabilidad interanual claramente negativa. En conjunto, la evolución reciente destaca su alta volatilidad: la ganancia semanal no compensa las pérdidas de los últimos doce meses, por lo que el balance anual sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana es del 23.32%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 35.79%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.