El PP registró una moción en el Senado para solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. La iniciativa surge después de que la Mesa del Congreso rechazara dos enmiendas presentadas por PP y Junts que planteaban un adelanto electoral.

La formación que lidera la oposición aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante una propuesta que obligará al resto de grupos parlamentarios a fijar posición sobre la continuidad del Ejecutivo.

La decisión supone un nuevo movimiento en la estrategia de desgaste que el PP mantiene contra el Gobierno y llega en un contexto marcado por las tensiones entre el Ejecutivo y algunos de sus socios parlamentarios.

Javier Lizón

Por qué el PP impulsa una moción en el Senado para pedir elecciones

Según la información difundida este miércoles por EFE, “el PP ha registrado este miércoles una moción en el Senado, que se aprobará presumiblemente al tener mayoría absoluta, para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones”.

La iniciativa llega después de que la Mesa del Congreso decidiera no admitir las enmiendas registradas por PP y Junts. Ambas formaciones pretendían que la Cámara instara al presidente del Gobierno a adelantar las elecciones.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, consideró que “la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo”, motivo por el cual las propuestas fueron rechazadas.

Qué ocurrió con las enmiendas de PP y Junts en el Congreso

El debate político se intensificó tras la decisión adoptada por la Mesa del Congreso. A pesar del escrito de reconsideración presentado por la portavoz popular, Ester Muñoz, las enmiendas que reclamaban elecciones anticipadas quedaron fuera de la votación.

De esta forma, el pleno del Congreso debatirá la moción prevista, aunque sin incorporar las propuestas que buscaban instar directamente a Pedro Sánchez a convocar elecciones.

La situación llevó al PP a trasladar la iniciativa al Senado. Gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares esperan aprobar una moción similar y aumentar la presión política sobre el Ejecutivo.

La estrategia del PP y la relación con Junts tras la polémica

La coincidencia entre PP y Junts al presentar iniciativas similares abrió interrogantes sobre un posible acercamiento entre ambas formaciones. Sin embargo, fuentes de Génova aseguraron que no tienen constancia de contactos recientes entre los dos partidos.

Desde el entorno popular consideran que lo sucedido no refleja una alianza política, sino una muestra de las dificultades que atraviesa el Gobierno para mantener una relación estable con todos sus socios parlamentarios.

En este contexto, el PP sostiene que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado aparece cada vez más complicada porque el Ejecutivo no dispone del respaldo de todos los grupos que apoyaron la investidura.

MADRID, 26/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este jueves. EFE/ Chema Moya Fuente: EFE Chema Moya

El PP descarta por ahora una moción de censura contra Sánchez

La dirección del PP mantiene su hoja de ruta centrada en el desgaste político del Gobierno. Según las fuentes consultadas, la formación no contempla en este momento impulsar una moción de censura.

El principal motivo es la falta de apoyos suficientes para garantizar una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante una iniciativa de ese tipo.

Por ello, los populares continúan apostando por iniciativas como la moción registrada en el Senado para reforzar su presión sobre Pedro Sánchez y reclamar la convocatoria de elecciones.